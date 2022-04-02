وزير التربية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للنظر في قضية تعنيف أحد الطلاب

2022/04/02 | 15:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعوجه وزير التربية علي حميد الدليمي،اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لمتابعة قضية تعنيف أحد طلبة مدرسة اشبيلية الابتدائية التابعة لتربية الرصافة الأولى والوقوف على حيثيات الموضوع. ونقل بيان للمكتب الإعلامي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "الدليمي استجاب لمناشدة والدة الطالب (مسلم عقيل عبد الحسن) في الصف الخامس الابتدائي، والتي اطلقتها من على منصات التواصل الاجتماعي، وروت فيها تعنيف طلبة مدرسة اشبيلية الابتدائية من قبل معلم مادة التربية الاسلامية". وأضاف البيان ان "وزير التربية أمر بسحب يد المعلم المذكور لحين اتمام عملية التحقيق ومعرفة ملابسات القضية"، مشدداً بالوقت نفسه على "عدم التهاون في محاسبة من يعرض الطلبة للخطورة أو يجعلهم في مواقف لا تليق بمكانة الطالب العراقي والابتعاد عن تلك المظاهر التي تسيء الى سمعة التربوي العراقي" .

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