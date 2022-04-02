2022/04/02 | 15:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تود أن توضح الملابسات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح رسمي حول ملابسات منع أحد المسافرين من بغداد إلى أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح رسمي حول ملابسات منع أحد المسافرين من بغداد إلى أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).