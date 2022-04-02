تقارير صحفية: بريطانيا تطالب ميدفيديف برسالة خطية لضمان عدم دعمه لبوتين

2022/04/02 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير صحفية، أن الحكومة البريطانية، ستفرض شروطا محددة على لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف، للسماح له بالمشاركة في بطولة ويمبلدون المفتوحة.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، عن وزير الرياضة البريطاني نايجل هدلستون، قوله: “إذا قال الرياضيون إنهم محايدون، فنحن نرغب في الحصول على ضمان بأنهم محايدون حقا ولا علاقة لهم ببوتين، مضيفاً أنه إذا اختارت المنظمات الرياضية فرض حظر كامل على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس، فإن المملكة المتحدة ستدعم هذا القرار.

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