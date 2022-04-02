طهران ترحب بالهدنة في اليمن وتأمل لوقف دائم للقتال

2022/04/02 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت الخارجية الايرانية باعلان هدنة لمدة شهرين في اليمن برعاية أممية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة رحب فيه بمبادرة المندوب الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة لشؤون اليمن بإعلان هدنة إنسانية تتضممن وقف العمليات العسكرية وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وفتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة، معربا عن أمله بأن تشكل هذه الخطوة تمهيدا لاقرار وقف اطلاق النار الدائم في سياق الوصول الى حل سياسي لازمة اليمن.

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