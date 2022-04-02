تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في قضية تعنيف احد التلاميذ

2022/04/02 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوجّه وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لمتابعة قضية تعنيف أحد تلاميذ مدرسة اشبيلية الابتدائية التابعة لتربية الرصافة الأولى والوقوف على حيثيات الموضوع.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الدليمي استجاب لمناشدة والدة التلميذ "مسلم عقيل عبد الحسن" في الصف الخامس الابتدائي، والتي اطلقتها من على منصات التواصل الاجتماعي، وروت فيها تعنيف طلبة مدرسة اشبيلية الابتدائية من قبل معلم مادة التربية الاسلامية".

وأضاف، ان "وزير التربية أمر بسحب يد المعلم المذكور لحين اتمام عملية التحقيق ومعرفة ملابسات القضية"، مشدداً بالوقت نفسه على "عدم التهاون في محاسبة من يعرض ابنائنا الطلبة للخطورة أو يجعلهم في مواقف لا تليق بمكانة الطالب العراقي المتميزة في نفوسنا وعملنا والابتعاد عن تلك المظاهر التي تسيء الى سمعة التربوي العراقي".

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