عودة دفعة جديدة من الاسر النازحة من مخيمات الإقليم الى مناطقها الأصلية في نينوى

2022/04/02 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عودة دفعة جديدة من الاسر النازحة طوعياً من مخيمات اقليم كردستان الى مناطقها الاصلية في نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بمتابعة حثيثة من قبل وزير الداخلية وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة عثمان الغانمي، تمت عودة (162) نازحاً من مخيمات اقليم كردستان محور الخازر ومخيم الشام، شرقي الموصل، الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة نينوى، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها وزارة الهجرة والمهجرين لإعادة النازحين طوعاً لمناطقهم الاصلية واغلاق ملف النزوح".

وأضافت أنه "وبحسب توجيهات الغانمي، فان كوادر وزارة الهجرة والمهجرين قامت باعادة دفعة جديدة من النازحين بواقع 34 أسرة من محور الخازر ومخيم الشام الى مناطقهم في (حي الانتصار.



تل الرمان.



الهرمات.



رجم حديد.



العبور.



تلعفر.



بعشيقه.



النهروان.



حي البكر.



الكرامة.



ناحية الشورة.



موصل جديدة) بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع القوات الامنية والحكومات المحلية، وقد جرى أيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع امتعتهم كافة".

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