2022/04/02 | 16:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، السبت، على سؤال طرحه أحد الصحفيين عليه بشأن احتمالية القيام بزيارة إلى أوكرانيا، ورد بابا الفاتيكان بأن "الرحلة إلى أوكرانيا مطروحة على الطاولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابا الفاتيكان يرد على سؤال بشأن احتمالية ذهابه إلى أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابا الفاتيكان يرد على سؤال بشأن احتمالية ذهابه إلى أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).