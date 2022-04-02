نسبة الاصابات بكورونا في العراق ترتفع لـ4%.. هل بدأت أولى مؤشرات “الموجة الخامسة”؟

2022/04/02 | 16:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

عادت نسبة الاصابة بكورونا في العراق للارتفاع نسبيًا، بعد ان استقرت عن 3% منذ فترة، وهي ذات النسبة قبل ان تدخل الموجة الرابعة لتصل 25%.

وسجلت وزارة الصحة 218 اصابة جديدة باجراء 4977 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 4%، في ارتفاع عن النسبة المستقرة التي كانت تبلغ 3% فقط.

ويطرح ارتفاع نسبة الاصابة المخاوف من امكانية دخول الموجة الخامسة لكورونا في العراق، وهو في سياق ماصرحت وحذرت منه وزارة الصحة مؤخرًا حول امكانية دخول الموجة الخامسة.

وقالت ربى فلاح حسن عضو الفريق الإعلامي بوزارة الصحة، في تصريحات صحافية،إن العراق غير بعيد عن التأثر بالمتحورات الجديدة لفيروس كورونا، وربما يتعرض لموجة وبائية خامسة، خصوصاً بعد ظهور متحور آخر باسم دلتاكرون في عدد من الدول.

وأضافت أن وزارة الصحة مستعدة للتعامل مع أي متحورات جديدة لفيروس كورونا قد تتعرض لها البلاد من خلال البروتوكول الجيد والتطورات العلاجية بحسب منظمة الصحة العالمية.

وكانت الوزارة اكدت يوم امس، بدء ظهور تصاعد جديد للاصابات عالميًا، الا ان العراق لم يسجل مؤشرات على ذلك بعد.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر إن “نسبة المطعمين باللقاح في الدول لها دور أساسي في الوقاية من الإصابات بكورونا”، مبيناً أن “اللقاحات لها دور كبير في انحسار الوباء وخاصة أن المتحور أوميكرون شدة الإصابة فيه أقل من الإصابات السابقة بالرغم من أن انتشاره كبير جدا ونأمل بانحسار الموجة الرابعة قريباً”.

وأضاف أن “هناك البعض من دول العالم فيها مؤشرات لبداية جديدة بالاصابات ،لكن العراق حتى الآن لم يؤشر ظهور موجة خامسة، وتبقى احتمالية ظهور متحورات جديدة أمراً وارداً”.

وأكد أنه “يجب اتخاذ إجراءات لكل دولة تحددها ظروفها والالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، وكذلك الإجراءات الخاصة بالسفر وهي ملزمة في الوقت الحالي”.

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