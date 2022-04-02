في ميناء أم قصر الجنوبي.. ضبط (3) حاويات تحتوي مواد مخالفة للشروط

2022/04/02 | 16:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط (3) حاويات تحتوي مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه ” بجهود ومتابعة ميدانية لكافة البضائع وبتنسيق العمل وتبادل المعلومات مع مركز شرطة كمرك خور عبدالله في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي، تمكنت فرقها من ضبط […]

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ضبط (3) حاويات تحتوي مواد مخالفة للشروط أولاً على ايرث نيوز.

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