العمل الجنسي مقابل الجنس: نحو تحليل مادي للرغبة - مورغان ميرتويل

#مورغان_ميرتويل الفصل 14 من كتاب Pour un féminisme de la totalité، الصادر عن دار نشر أمستردام عام 2017يمكن قراءة هذه إلى جانب هذه الورقة المقالات والأوراق التالية: للكاتبة مورغان مورتويل: تأسيس نقابة لعاملات الجنس: تحديات وآفاق، هل يمكن لعاملات الجنس التفكير بتحررهن؟، نحن عاهرات، أنتم ماذا؟، -;-عاهرات، أجساد مشتهاة والتحرر-;-، للكاتبة روز ماري هينينسي: السياسات الجنسية والحاجات الاجتماعية: نحو نس ......
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