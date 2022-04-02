قمة النقب وخطر السردية العربية - رانيا لصوي

2022/04/02 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رانيا_لصوي لاهثين وراء الكيان المحتل، مطوعين شعوبهم للتطبيع، اجتمع وزراء خارجية الامارات، مصر، البحرين، المغرب، أمريكا والكيان المحتل على أرض النقب المحتلة.



ظاهر الأمر إظهاراً “للوحدة” ورسالة “ردع” لإيران، إعادة اصطفاف من محور الأعداء ومن محور الأصدقاء..



إعادة الاصطفاف ومحاولة تشكيل ناتو عربي “إسرائيلي”.تشابكٌ للأيدي وارتباط وثيق بأن القادم لهم وحدتهم..



إذا على ماذا اتفقوا…؟السردية العربية وا ......





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