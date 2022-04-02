جوجل قد تزود أندرويد 13 بتطبيق تعقب يعمل بـ البلوتوث

2022/04/02 | 16:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعمل شركة جوجل Google، على برنامج للكشف عن تعقب البلوتوث الخاص بها، للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وفقا لأحدث التقارير.وبحسب ما ذكره موقع “techradar” التقني، تشير أحدث التقارير إلى أن جوجل تعتزم تزويد نظام تشغيلها القادم أندرويد 13، بتطبيق تعقب خاص يعمل بتقنية البلوتوث.مميزات أندرويد 13 من جوجل ويأتي […]

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