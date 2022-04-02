2022/04/02 | 16:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغرب ما في هذه العملية السياسية المشوهة أن يضطر زعماء الشيعة وبسبب عناد ومطامح الى التحالف مع إنفصاليين أو دواعش أوفاسدين ، بدلاً من ان يتحدوا ويحموا وطنهم ويأخذوا لأهلهم حقوقهم من سراق النفط وموارد المنافذ ويعطوها لفقراء الوسط والجنوب المظلومين قبل وبعد 2003 .#لاتضيعوا_حقنا — محمود الربيعي (@AlrubaeayMahmod) April 2, 2022

ظهرت المقالة بعد تغريدة الصدر..



العصائب توجه “عتبا” لزعماء الشيعة أولاً على ايرث نيوز.

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