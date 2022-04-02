تسجيل 3 حالات وفاة و218 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2022/04/02 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة والبيئة ،اليوم السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الصحة، 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 570 شخصا للشفاء”.

وأضافت، أن “الوفيات الجديدة بكورونا بلغت 3 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 3175”.

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