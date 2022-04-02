“ناسا” تطلق التجربة الأخيرة لصاروخ سترسله إلى القمر

2022/04/02 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” في ولاية فلوريدا، تجربة أخيرة للصاروخ الجديد “أس أل أس” المقرر إرساله في وقت لاحق من السنة الجارية إلى القمر.

وسيتم في حال نجاح التجربة، تحديد موعد إطلاق بعثة “أرتيميس 1″، وهي الأولى ضمن عودة الأميركيين إلى القمر، لكنّ أي رائد فضاء لن يشارك في هذه الرحلة.

وبدأ الاختبار قرابة الساعة الخامسة من بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن ينتهي بعد ظهر الأحد.

وكان الصاروخ البالغ طوله 98 متراً موضوعاً خلال الأسبوعين الأخيرين على منصة الإطلاق “39بي” في مركز كينيدي الفضائي، وعلى رأسه الكبسولة “أوريون” التي ستحمل رواد الفضاء مستقبلا.

وبدأ الجمعة العد العكسي الذي يستمر أكثر من 45 ساعة.



وينبغي أولاً تشغيل الصاروخ والكبسولة، وفحص أنظمة الاتصالات، وتنفيذ جملة من الاستعدادات.

وقبل نحو 8 ساعات من الإقلاع الوهمي، ستُملأ خزانات الصاروخ بأكثر من 3 ملايين لتر من الوقود المبرّد-الهيدروجين السائل بحرارة 267 درجة مئوية تحت الصفر والأكسجين بحرارة 170 درجة مئوية تحت الصفر.

وسيتوقف العد العكسي قبل 9 ثوان، أي مباشرة قبل تشغيل المحركات، وذلك لمحاكاة إجراء الإلغاء القسري للإقلاع، بسبب حال الطقس مثلاً أو مشكلة فنية.



بعدها سيُسحب الوقود من خزانات الصاروخ.

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