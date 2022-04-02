تشافي يعلن قائمة فريقه لمواجهة اشبيلية

2022/04/02 | 16:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة إشبيلية المقررة غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.وشهدت اختيارات تشافي غياب المهاجم الهولندي لوك دي يونج، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أنسو فاتي وصامويل أومتيتي”.ندريه تير شتيجن – جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – سيرجيو بوسكيتس – عثمان ديمبلي – داني ألفيس – ممفيس ديباي – أداما تراوري – مارتن برايثوايت”.نيتو – نيكو جونزاليس – كليمنت لينجليت – بيدري – جوردي ألبا – فيران توريس – فرينكي دي يونج – أوسكار مينجويزا – إريك جارسيا – بيير إيميريك أوباميانج – كارفيك – جافي”.ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، برصيد 54 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة، لكن البلوجرانا خاض مباراة أقل”.

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