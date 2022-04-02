صحيفة بريطانية : الصراع الاوكراني الروسي كشف العنصرية الاوربية

2022/04/02 | 16:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية ، السبت، ان الحرب الجارية بين روسيا واوكرانيا اصبحت مسرحا للتعليقات المتطرفة والسلوك العنصري البعض منها واضح والاخر ضمني مما يكشف عن الوجه الحقيقي للبشاعة الغربية التي تتخفى وراء ستار التحضر وحقوق الانسان .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر […]

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