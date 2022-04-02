أثرياء أمريكا يضيفون لخزائنهم 6.5 تريليون دولار قبل “ضريبة بايدن”

2022/04/02 | 16:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع ثروة فائقي الثراء في أمريكا 6.5 تريليون دولار العام الماضي.جاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بصعود الأسهم والأسواق المالية.وستقترح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن زيادة الضرائب على الاثرياء الأمريكيين في مشروع ميزانية 2023 ، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.ووفقًا لأحدث تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي […]

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