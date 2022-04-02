هزة أرضية بقوة 3.4 درجات في منطقة عراقية

2022/04/02 | 16:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهزة سجلت في تمام الساعة 03:05:40 مساء اليوم .

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