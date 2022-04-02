"هجرة صامتة" تضرب أشهر المدن بزراعة الحمضيات في العراق

2022/04/02 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في ديالى، اليوم السبت، عن تفاصيل خفية في هجرة صامتة تضرب أشهر المدن الزراعية في العراق.

وقال رئيس مجلس ناحية المنصورية راغب العنبكي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المنصورية من اهم واشهر المدن الزراعية في ديالى ومناطق شرق العراق بالكامل وتنتج الحبوب والحمضيات بكميات كبيرة جدا تمد اسواق المحافظة وبغداد ومحيطها".

وأضاف ان "70% من اهاليها يعلمون في قطاع الزراعة وهي اعلى نسبة على مستوى ديالى"، مشيرا الى ان "ازمة الجفاف المتفاقمة منذ اشهر في المنصورية وقراها دفعت الى بروز ظاهرة مثيرة للقلق وهي الهجرة من الارياف الى مركز الناحية بحثا عن العمل وهربا من موجة الجفاف وتداعياتها".

وأفاد العنبكي ان "مايقرب من الفين مزارع تخلوا عن مهنة الاباء والاجداد خلال اشهر بسبب ازمة الجفاف والانتقال الى مهن اخرى لكسب الرزق"، لافتا الى ان "الهجرة الصامتة لم تسلط الاضواء عليها رغم تداعياتها الخطيرة والتي تظهر جزء من خفايا ما يحصل في ديالى بسبب ازمة الجفاف التي لاتحظى باهتمام حكومي واضح من خلال توفير البدائل والسعي للتخفيف من وطأة حرمان المحافظة من الخطط الزراعية المتكررة".

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