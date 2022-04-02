تحرك داخل برلمان إيران لفرض قيود على “الإنترنت” بعد عطلة نوروز

2022/04/02 | 16:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد عدد من نواب البرلمان الإيراني استمرار متابعة مشروع قانون “تقييد عمل الإنترنت” بعد انتهاء عطلة النوروز، وأوضحوا أن البرلمان “عازم” على المصادقة على مشروع هذا القانون المثير للجدل.وفي غضون ذلك أجرت وكالة “فارس” للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، مقابلات مع عدد من البرلمانيين، كما نشرت تصريحات للمرشد الإيراني حول الموضوع، وكتبت […]

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