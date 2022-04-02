العراق يسجل أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972

2022/04/02 | 16:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منشآت نفطية في البصرة في 11 شباط/فبراير 2022 © ا ف ب حسين الفالح بغداد (أ ف ب) – سجّل العراق الذي يعدّ النفط أبرز مصدر لايراداته المالية، أعلى معدّل إيرادات نفطية منذ 50 عاماً في آذار/مارس، مع تصديره ما يساوي 11,07 مليار دولار من النفط، وسط ارتفاع لأسعار الخام عالمياً على خلفية […]

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