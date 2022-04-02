بينها سوريا والعراق.. رحالة زار 130 دولة خلال 10 سنوات .. ما قصته؟

2022/04/02 | 16:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق الهولندي توم غروند في رحلة حول العالم في ديسمبر/كانون الأول 2012، وزار منذ ذلك الحين، نحو 130 دولة، بينها سوريا والعراق والنيجر، ويصف نفسه الآن بأنه "رحّالة" ويقول إنه لا يخطط للعودة إلى حياته السابقة.

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