طفل عراقي يموت في مدرسته الحبيبة!

2022/04/02 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

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سجل قضاء الزبير غرب محافظة البصرة فاجعة جديدة حيث توفي طالب بعد سقوط حجر على راسه اثناء الدوام الرسمي ..



ذويه واثناء حديثهم لمراسل التغيير يونس الربيعي ذكروا ان المدرسة حديثة الانشاء ولم تخضع للمعايير المطلوبة وفي الوقت ذاته استغربوا صمت تربية المحافظة والزبير .

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