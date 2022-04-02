الملايين من براميل النفط الروسي في البحر دون مشترٍ.. وناقلات تعود أدراجها

2022/04/02 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه ناقلات النفط الروسية مشاكل متعلقة بإلغاء صفقات شراء الخام وهي وسط المحيط في طريقها لوجهتها النهائية، مما تسبب بضغط على قطاع النفط الروسي، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

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