خالد الشيخ - حسن مدن

2022/04/02 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن كاد خالد الشيخ، الفنان البحريني والخليجي المعروف، أن ينهي دراسته في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت، حيث بلغ سنته النهائية فيها، حين أدرك أنه لم يخلق لهذا التخصص، وإنما للموسيقى التي تسري في عروقه، فترك الكويت، خلسة، وتوجّه إلى القاهرة والتحق بمعهد «الكونسرفتوار»، ليدرس الموسيقى، واضعاً والده وعائلته أمام الأمر الواقع، هو الذي ظلّ يتذكر أنه عندما كان طفلاً أهدته المرحومة عمته عوداً ......





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