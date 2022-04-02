التيار الصدري يدخل صمتا إعلاميا طوال شهر رمضان

2022/04/02 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التيار الصدري ،اليوم السبت، دخول متحدثيه في مرحلة الصمت الاعلامي طوال شهر رمضان.

وذكر المكتب الاعلامي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان اللجوء الى الصمت الاعلامي للمتحدثين باسم التيار، يأتي بناء على تغريدة الصدر التي أصدرها مؤخرا، والتي أعلن من خلالها مبادرته المتضمنة اعطاء الثلث المعطل فرصة تشكيل حكومة الأغلبية خلال مهلة تنتهي في العاشر من شوال المقبل.

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