الإطاحة بتاجري مخدرات ومهرب أسلحة آسيوي في الانبار

2022/04/02 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهما (٢٣) الف حبة مخدرة مخبأة داخل شاة نافقة، ومهرب اسلحة اسيوي الجنسية، ضمن قضاء القائم في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال مهامها في ضبط الحدود العراقية مع دول الجوار، تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملياتها الامنية لقطع الطرق على المهربين والمتسللين وبعمليتين منفصلتين نفذتها في قضاء القائم ، تمكنت مفارز الوكالة في العملية الأولى من القاء القبض على متهمين أثنين يتاجران بالمواد المخدرة وبحوزتهما (٢٣) الف حبة مخدرة كانت مخبأة داخل شاة نافقة، فضلا عن مسدس غير مرخص".

وأضافت، أنه "بعملية اخرى تكللت بالنجاح تم خلالها القبض وبالجرم المشهود على مهرب اسلحة اسيوي الجنسية كان يحاول الدخول الى الأراضي العراقية وبحوزتة (١٠) بنادق نوع كلاشنكوف".وأشارت إلى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين".

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