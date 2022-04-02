أوكرانيا حققت انتصاراً مُكلفاً في ايربين .. في روايات ناجين

2022/04/02 | 17:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايربين (أوكرانيا) (أ ف ب) – يصف بوغدان الناجي من أنقاض إيربين في ضواحي كييف الجنود الروس الذين هزموا في إحدى المعارك الحاسمة في حرب أوكرانيا بكلمة واحدة: “فاشيون”، متحدثا بغضب إلى مراسلي وكالة فرانس برس الذين وصلوا إلى المدينة الجمعة بعدما استعادتها القوات الأوكرانية.يسير بوغدان (58 عاماً) مع كلبه في وسط المدينة المهجور، يرافقه […]

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