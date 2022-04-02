أوكرانيا .. حرب رأسماليات متنافسة - عبدالله عطية شناوة

2022/04/02 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة مرة ثانية وثالثة وعاشرة، الحرب في أوكرانيا ليست بين اشتراكية ورأسمالية، ولا بين ديمقراطية واستبداد، أو بين يسار ويمين، نازية وأعداء للنازية.



هي حرب بين رأسماليات متنافسة، بين رأسمالية تستميت في الدفاع عن ما تراه حقها في الأستئثار بموقع سيد العالم بما فيه من أتباع وعبيد، ورأسماليات منافسة تتطلع الى كسر هيمنة السيد، واحتلال موقع يتناسب ما تراه يليق بها في عالم رأسمالي متعدد الأقطاب..موقفنا م ......





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