ليفربول يتغلب على واتفورد وينفرد بصدارة الدوري الانجليزي مؤقتاً

2022/04/02 | 17:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ضيفه واتفورد (2-0)، اليوم السبت، في افتتاح الجولة الـ31 من المسابقة، على ملعب آنفيلد.

وسجل هدفي ليفربول كل من: ديوجو جوتا (22) وفابينيو (89 من ركلة جزاء).

وارتفع رصيد ليفربول بذلك إلى 72 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي بفارق نقطتين، قبل خوض الأخير مواجهته مع بيرنلي، في وقت لاحق من اليوم.

في المقابل، تجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة، في المركز الثامن عشر.

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