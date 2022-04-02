ليفربول يرتقي لصدارة البريميرليج مؤقتاً

2022/04/02 | 17:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..ارتقى ليفربول إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ضيفه واتفورد بهدفين دون رد.والتقى الفريقان مساء السبت، بافتتاح الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل هدفي ليفربول كل من ديوجو جوتا في الدقيقة 22 وفابينيو في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.وارتفع رصيد ليفربول إلى 72 نقطة، متفوقا على […]

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