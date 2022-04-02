العراق يعلق على وقف العمليات العسكرية داخل اليمن

2022/04/02 | 17:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومةُ العراقيّة تُرَحِّبُ بإعلان الهُدنَةِ ووقفِ العمليّاتِ العسكريّة لمدَّةِ شهرين .

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