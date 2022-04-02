تحديد موعد تسمية رئاسات اللجان النيابية

2022/04/02 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو مجلس النواب فهد الراشد، اليوم السبت، موعد تسمية رئاسات اللجان النيابية، مبينا ان الامر يعود الى عرف سياسي.

وقال الراشد في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "البرلمان سيمضي باختيار اعضاء اللجان الخاصة به لغرض مراقبة الأداء للوزارات والدوائر".

وأضاف ان "رئاسات اللجان سيتم اختيارهم بعد تشكيل الحكومة المقبلة"، مشيرا الى ان "القانون لم يشير الى اختيار رئيس اللجنة النيابية من جهة مخالفة للوزير الا ان العرف السياسي وراء ذلك مما يستدعي اختيار الرئاسات مابعد تشكيل الحكومة".

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