2022/04/02 | 17:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IJr0qgvigus

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيادة شرطة المثنى تضبط أكثر من 17 ألف حبة مخدرة بعملية نوعية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قيادة شرطة المثنى تضبط أكثر من 17 ألف حبة مخدرة بعملية نوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).