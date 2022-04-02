شاهد بالفيديو.. هل يتجه العراق الى سياسية الطفل الواحد؟

2022/04/02 | 17:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GPdR7OvjChA

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