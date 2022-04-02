2022/04/02 | 17:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kxrbswgd85o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زوج يمنع زوجته عن الصلاة ويهددها بالطلاق فما رد الشيخ د وليد الحسيني؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زوج يمنع زوجته عن الصلاة ويهددها بالطلاق فما رد الشيخ د وليد الحسيني؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).