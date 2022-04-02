2022/04/02 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتيال مواطن داخل مركبته في كركوك عبر اطلاق النار عليه بمسدس من قبل راكب دراجة نارية

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