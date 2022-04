العراق يرحب بإعلان الهدنة ووقف العمليات العسكرية في اليمن

2022/04/02 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

Forces loyal to Yemen’s Huthi rebels take part in a military parade marking the seventh anniversary of the Saudi-led coalition’s intervention in their country, in the capital Sanaa, on March 31, 2022.



(Photo by MOHAMMED HUWAIS / AFP)

رحبت الحكومةُ العراقيَّة ،اليوم السبت، بإعلان الهُدنَةِ ووقفِ العمليّاتِ العسكريّة لمدَّةِ شهرين في الداخلِ اليمنيّ وعلى الحدود اليمنيّة السعوديّة.

‎وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن دعمها للجُهُود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي والأُمَمُ المتحدة والدول المعنيّة الأخرى، لحلِّ الأزمةِ والتكريسِ لنهجِ الحوار، لِما يحملهُ من فرصَةٍ لتحقيق السلام ويؤسِّس لمنطقٍ جديد ينعكس على أمنِ المنطقة واستقرارها.

وأكدت أن الحل السياسيّ هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، وتضافر كافة الجُهُود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله، من خلال تصميم إطار يهيّئُ لعمليَّةٍ تفاوضيَّة تضمن سلاماً شاملاً ومُستداماً.

