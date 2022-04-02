الشرطة الأمريكية تعثر على أجنة في منزل ناشطة مناهضة للإجهاض

2022/04/02 | 18:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال موقع “بي بي سي عربي” إن الشرطة في الولايات المتحدة أعلنت العثور على خمسة أجنة في منزل تفيد تقارير بأنه تابع لناشطة مناهضة للإجهاض.وترأس لورين هاندي، التي تبلغ من العمر 28 عاما، منظمة أبرايزينج التقدمية لمكافحة الإجهاض، وتصف نفسها بأنها “أناركية كاثوليكية”.وقالت الشرطة إنها كانت تتحرى عن “مواد ذات مخاطر […]

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