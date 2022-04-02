سلاح الجو الأميركي يلغي اختبار

2022/04/02 | 18:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سلاح الجو الأميركي، إن الجيش ألغى اختبارا لصاروخه الباليستي العابر للقارات "مينيوتمان3" الذي كان يهدف في البداية فقط إلى التأجيل في محاولة لخفض التوترات النووية مع روسيا خلال الحرب في أوكرانيا.

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