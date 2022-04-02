الدفاع تتهم برلمانياً بالإضرار بـ

2022/04/02 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّت وزارة الدفاع العراقية، اليوم

السبت، على النائب هادي السلامي بعد

طلبه من جهاز الادعاء العام التحقيق

بصفقة فساد بعقود السلاح البلغارية،

متهمة إياه بالإضرار بـ"أمن الدولة

والمجتمع" بغية "الابتزاز ال

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