بطريقة غير مسبوقة.. إحباط إدخال مخدرات للعراق والقبض على مهرب اسلحة

2022/04/02 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

السبت، عن إحباط محاولة لإدخال كمية

كبيرة من الحبوب المخدرة إلى العراق من

سوريا، بطريقة غير مسبوقة، فيما تم ضبط

مهرب أسلحة آسيوي الجنسية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وك

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