الصين.. إغلاق كامل في شنغهاي بسبب كورونا

2022/04/02 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعيش سكان مدينة شنغهاي في الصين البالغ عددهم 25 مليون نسمة تقريباً تحت الإغلاق، إذ تسارع المدينة الاقتصادية الضخمة، لترويض موجة لا هوادة فيها من متغير “أوميكرون” شديد العدوى لفيروس كورونا، في حين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 2129 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.ولا يزال النصف الشرقي من المدينة يخضع […]

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إغلاق كامل في شنغهاي بسبب كورونا أولاً على ايرث نيوز.

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