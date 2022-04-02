امانة مجلس الوزراء تعلن إنشاء مؤسسة “مميزون” لذوي الهمم وأصحاب القدرات

2022/04/02 | 18:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، إنشاء مؤسسة “مميزون” لذوي الهمم وأصحاب القدرات.وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “رعت دائرة المنظمات غير الحكومية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كرنفالا أقيم على حدائق معرض بغداد الدولي، حمل عنوان (مميزون) للاحتفاء بذوي الهمم […]

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