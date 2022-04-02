ما هو الاسم الحقيقي لمدينة الإنكا

2022/04/02 | 18:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير نُشر في مجلة Ñawpa Pacha" التابعة لـ"the Institute of Andean Studies" إنه تم اكتشاف الاسم الحقيقي لمدينة الإنكا "ماتشو بيتشو" الأثرية، وأضاف التقرير أنه يصعب التخلّص من بعض الأخطاء، خاصة إذا كانت تعود إلى أحد أشهر المواقع الأثرية

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