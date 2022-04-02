تقرير يحمل الجيش الأمريكي الاضرار التي لحقت بالمدنيين في الرقة: كان بالإمكان الحد من ذلك

2022/04/02 | 18:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرقة تعرضت لأكبر أضرار هيكلية في الكيلومتر المربع مقارنة بأي مدينة سورية.

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