العراق يؤكد حرصه على إنهاء الحرب الروسيَّة-الأوكرانيَّة بأسرع وقتٍ ممكن

2022/04/02 | 18:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎إستقبلَ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم السبت المُوافق 2022/4/2، سفراء مجموعة G7 المعتمدين لدى العراق، وبحضور وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونيَّة د.قحطان طه خلف، ووكيل الوزارة للشؤون الإداريّة والفنيَّة السفير أحمد برواري.‎جرى خلال اللقاء إستعراض تفاصيل وأبعاد الزيارة المرتقبة للسيّد الوزير إلى موسكو ووارشو ضمن مجموعة الإتصال العربيَّة على المُستوى الوزاريّ […]

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