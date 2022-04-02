الدفاع المدني يستنفر لاخماد حريق منطقة العبيدي شرقي بغداد

2022/04/02 | 18:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استنفرت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، فرقها لاخماد حريق كبير في منطقة العبيدي شرقي بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “فرق الإطفاء في جانب بغداد الرصافة، استنفرت جهدها لإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل عدة مخازن تجارية مشيدة جزء منها من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال متخذة لتجارة المواد الإنشائية […]

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