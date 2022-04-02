سفير روسيا في لندن: الأسلحة البريطانية في أوكرانيا ستكون

2022/04/02 | 18:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين إن لندن إذا سلمت أسلحة وأنظمة مضادة للسفن إلى أوكرانيا، فإنها ستكون "أهدافًا مشروعة" للقوات الروسية.

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